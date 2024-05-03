Еще 7 автобусных маршрутов изменят в Воронеже

В субботу, 4 мая, центр Воронежа будет перекрыт в связи с проведением репетиции парада Победы. Из-за этого в период с 6:30 до 14:00 в дополнение к городским изменятся также семь пригородных автобусных маршрутов. Об этом предупредили в бюджетном учреждении «Регионтранс».
Автобусы перенаправят по улицам:
- № 120А «Ж/д вокзал Воронеж-1 — Аэропорт»: в прямом направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской и Плехановской. В обратном направлении — с улицы Плехановской по улице Кольцовской;
- № 366А «Воронеж — Новоподклетное», № 366 В «Воронеж — Ямное — Новоживотинное», № 103С «ВГУ — СНТ Роща», № 64 «ВГУ — ТРК “Сити-парк Град”: в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской и Плехановской. В прямом направлении — от остановки общественного транспорта “Улица Фридриха Энгельса” по маршрутам;
- № 239“ВГУ — Александровка”: в прямом направлении — от остановки общественного транспорта “Цирк”. В обратном направлении — до остановки “Цирк” с разворотом на пересечении улиц 20-летия Октября и Моисеева;
- № 312А“Воронеж (Юго-Западный рынок) — Новая Усмань”: в прямом направлении — с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту.
Ранее РИА “Воронеж” публиковало список улиц, которые перекроют в связи с проведением репетиции парада, а также измененный график движения 30 автобусов городских маршрутов. Кроме того, в субботу, 4 мая, будет отключена контактная сеть и остановлена работа троллейбусных маршрутов № 7 и 99.
Итоговое решение о проведении парада Победы будет принято с учетом оперативной обстановки в преддверии праздничной даты. От праздничного концерта на площади Ленина в 2024 году уже решено отказаться. Салюта на 9 Мая в областном центре не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.