Еще 7 автобусных маршрутов изменят в Воронеже

В субботу, 4 мая, центр Воронежа будет перекрыт в связи с проведением репетиции парада Победы. Из-за этого в период с 6:30 до 14:00 в дополнение к городским изменятся также семь пригородных автобусных маршрутов. Об этом предупредили в бюджетном учреждении «Регионтранс».