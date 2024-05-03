Снявший скандальное видео сын экс-мэра Дёмкина продал квартиру в Перми

Речь идёт о ролике, опубликованном Ильёй Дёмкиным в начале апреля 2024 года. На кадрах молодой человек рассказывает о том, что многие спрашивают его, собирается ли он вернуться в Пермь. После этого он демонстрирует пальмы, холмы и голубое небо, на фоне которого он сидит. По словам Дёмкина, так он проводит утро субботы. После этого сын чиновника задаёт на камеру вопрос: «На хрена мне Пермь?».