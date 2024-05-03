Снявший скандальное видео сын экс-мэра Дёмкина продал квартиру в Перми

Сын бывшего мэра Перми Алексея Дёмкина, снявший скандальное видео, продал квартиру в краевой столице.
Речь идёт о ролике, опубликованном Ильёй Дёмкиным в начале апреля 2024 года. На кадрах молодой человек рассказывает о том, что многие спрашивают его, собирается ли он вернуться в Пермь. После этого он демонстрирует пальмы, холмы и голубое небо, на фоне которого он сидит. По словам Дёмкина, так он проводит утро субботы. После этого сын чиновника задаёт на камеру вопрос: «На хрена мне Пермь?».
Опубликованное видео вызвало резонанс в СМИ и социальных сетях. Возмущенные пермяки комментировали публикацию Ильи Дёмкина и заявляли, что слова молодого человека являются оскорблением. Многие комментаторы отметили, что он подвёл отца, который на тот момент занимал должность заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам территориального развития.
О продаже недвижимости в Перми сын бывшего мэра рассказал в одном из опубликованных видео ещё 5 апреля, однако, пользователи соцсетей и СМИ обратили на неё внимание только 3 мая.
«Когда продал квартиру в Перми и единственный человек, кто не считает тебя конченым — это ты сам», — написал в ролике молодой человек.
В комментариях к видео мнения разделились. Часть пользователей поддержала сына экс-чиновника, в то время как некоторые пользователи припомнили молодому человеку, что он опозорил отца.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о реакции бывшего главы краевой столицы Алексея Дёмкина на ролик сына. 18 апреля чиновник заявил, что добровольно покидает пост замглавы правительства Прикамья. По его словам, мужчина осознаёт ответственность за высказывания сына. Как сообщили СМИ, бывший чиновник планирует вернуться в компанию ПЗСП.