Стала известна дата отключения отопления в Иркутске

А пока дела обстоят так, что 13 мая тепловые сети и пункты переведут на летний режим работы. Начнут отключать отопление с жилых домов, а в последнюю очередь это ждет социальные объекты Иркутска, такие как детские сады, школы и медицинские учреждения.