Стала известна дата отключения отопления в Иркутске

Весна закрепляет свои права в столице Приангарья, и устойчивая температура за окном говорит об окончании отопительного сезона. Об этом же говорят и в администрации Иркутска, запланировав отключение обогрева домов 13 мая.
— Отопление выключается, когда термометр показывает +8 градусов пять суток подряд. Но стоит заметить, что сроки отключения тепла могут изменится в зависимости от текущей погодной ситуации, — рассказал председатель комитета городского обустройства мэрии Сергей Чертков.
А пока дела обстоят так, что 13 мая тепловые сети и пункты переведут на летний режим работы. Начнут отключать отопление с жилых домов, а в последнюю очередь это ждет социальные объекты Иркутска, такие как детские сады, школы и медицинские учреждения.