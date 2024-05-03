Работа кипит: улицам Владивостока придают новый вид

Во Владивостоке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт еще трех улиц. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в приморской столице обновят Комсомольскую, Авроровскую и Иманскую, работы здесь уже в самом разгаре, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам замначальника управления дорог администрации Владивостока Юрия Трунова, в 2024 году по нацпроекту «БКД» будут отремонтированы семь объектов: дороги на Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, перекресток Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута, улицы Комсомольская, Авроровская и Иманская.
"Работы на первых объектах начались чуть раньше, а на последних трех они стартовали на прошлой неделе. Сейчас здесь снимают старый слой асфальта, ремонтируют сети ливневой канализации, ведут подготовительные мероприятия к монтажу бортовых камней и поднятию на новый уровень люков и решеток сетей инженерных коммуникаций.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в городе также запланирована реконструкция улицы Русская на участке от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока. Пересечение этих двух улиц под Второреченским мостом — одна из самых сложных развязок, а ремонт должен помочь оптимизировать движение. Подрядчик для работ уже определен.
Отметим, что муниципальная служба «Содержание городских территорий» занимается обновлением городских дорог. Круглосуточно специалисты ремонтируют, устраняют образовавшиеся за зиму ямы и неровности.