Работа кипит: улицам Владивостока придают новый вид

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в городе также запланирована реконструкция улицы Русская на участке от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока. Пересечение этих двух улиц под Второреченским мостом — одна из самых сложных развязок, а ремонт должен помочь оптимизировать движение. Подрядчик для работ уже определен.