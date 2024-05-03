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Работа кипит: улицам Владивостока придают новый вид

Дорожники во Владивостоке приступили к ремонту еще трех улиц.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт еще трех улиц. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в приморской столице обновят Комсомольскую, Авроровскую и Иманскую, работы здесь уже в самом разгаре, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам замначальника управления дорог администрации Владивостока Юрия Трунова, в 2024 году по нацпроекту «БКД» будут отремонтированы семь объектов: дороги на Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, перекресток Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута, улицы Комсомольская, Авроровская и Иманская.

"Работы на первых объектах начались чуть раньше, а на последних трех они стартовали на прошлой неделе. Сейчас здесь снимают старый слой асфальта, ремонтируют сети ливневой канализации, ведут подготовительные мероприятия к монтажу бортовых камней и поднятию на новый уровень люков и решеток сетей инженерных коммуникаций.

За ходом работ постоянно следят специалисты городской администрации, по словам дорожников, ремонт идет согласно установленному графику. В мэрии добавили, что в этом году запланировало строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкция участка на Адмирала Горшкова и многое другое.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в городе также запланирована реконструкция улицы Русская на участке от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока. Пересечение этих двух улиц под Второреченским мостом — одна из самых сложных развязок, а ремонт должен помочь оптимизировать движение. Подрядчик для работ уже определен.

Отметим, что муниципальная служба «Содержание городских территорий» занимается обновлением городских дорог. Круглосуточно специалисты ремонтируют, устраняют образовавшиеся за зиму ямы и неровности.