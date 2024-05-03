Погода на май в Ростовской области: температурные качели, дожди и шквалистый ветер

Как и ожидалось, после того, как апрель на Дону дал такого жару, что его за июнь можно было принять, в начале мая будет прохладно. Местами — до заморозков. Но, конечно, похолодание продержится не весь месяц.
Подробнее о погоде в Ростовской области в мае 2024 года «КП-Ростов-на-Дону» рассказала руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.
Синоптик спешит обрадовать дончан: холода весь месяц диктовать погоду не будут.
— По температурному режиму май в Ростовской области ожидается около нормы. Осадков в большинстве районов выпадет меньше обычного, и лишь в северо-западных районах значение приблизится к нормальному, — рассказывает Елена Николаевна.
По словам синоптика, в первой декаде месяца будет на 1,3 градуса прохладнее средних майских значений. И лишь в юго-западных районах области будет тепло так, как и положено в мае на Дону.
— В большинстве дней первой декады мая существенных осадков не ожидается. А в ее середине и конце в отдельных районах не исключены кратковременные дожди.
В ночные и утренние часы в отдельных районах также возможны туманы.
— Преобладающим будет северо-восточное и восточное направление ветра. Средняя его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами — с порывами до 14 м/с, а в конце декады — до 15−18 м/с.
Температура воздуха будет колебаться: в ночные часы от +8…+15 градусов до 0…+8. Во второй половине декады ночью и по утрам в отдельных районах — заморозки от 0 до −3 градусов. Также ожидаются колебания дневной температуры — от +10…+17 градусов тепла до +18…+24.
Что касается второй декады мая, то в некоторые ее дни на Дону пройдут дожди. Ночью столбики термометров будут показывать в района +10…+15 градусов, днем — до +20…+25, а в отдельные дни воздух прогреется до +30.
— В некоторые дни третьей декады также ожидаются дожди. Ночная температура будет на уровне +13…+18, а днем от +18 до +27 градусов.
Напомним, ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал две волны похолодания в начале мая на Дону.