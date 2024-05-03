Хорошие новости для водителей Молдовы: Упрощена процедура регистрации транспортных средств

Данное решение правительство утвердило в марте текущего года.
Таким образом, ряд документов перестанет быть обязательным, а доступ к некоторым актам на платформе MConnect будет расширен.
Также становится необязательным предоставление некоторых форм, если они доступны в электронном виде, а именно:
- обязательное страхование ОСАГО (гражданская ответственность за вред, причиненный автотранспортными средствами);
- действующее свидетельство технического осмотра;
- доказательство оплаты дорожного сбора.
- Также необязательно предоставлять транспортное средство для:
- переоформления права собственности;
- выдачи дубликата регистрационного сертификата;
- исключения из реестра транспортного средства.
Следовательно, процедура идентификации транспортного средства путем проверки ходовой части, кузова и двигателя будет проводиться только при первичной государственной регистрации и выдаче нового регистрационного сертификата в результате повторного осмотра транспортного средства.
Источник: rupor.md.