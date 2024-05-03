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Хорошие новости для водителей Молдовы: Упрощена процедура регистрации транспортных средств

Агентство государственных услуг объявило, что упростило процедуру регистрации транспорта.

Данное решение правительство утвердило в марте текущего года.

Таким образом, ряд документов перестанет быть обязательным, а доступ к некоторым актам на платформе MConnect будет расширен.

Также становится необязательным предоставление некоторых форм, если они доступны в электронном виде, а именно:

  • обязательное страхование ОСАГО (гражданская ответственность за вред, причиненный автотранспортными средствами);
  • действующее свидетельство технического осмотра;
  • доказательство оплаты дорожного сбора.
  • Также необязательно предоставлять транспортное средство для:
  • переоформления права собственности;
  • выдачи дубликата регистрационного сертификата;
  • исключения из реестра транспортного средства.

Следовательно, процедура идентификации транспортного средства путем проверки ходовой части, кузова и двигателя будет проводиться только при первичной государственной регистрации и выдаче нового регистрационного сертификата в результате повторного осмотра транспортного средства.

Источник: rupor.md.