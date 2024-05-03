Новый электробусный маршрут Э-31 запустят в Нижнем Новгороде

Планируется, что на данном маршруте ежедневно будет работать 12 электробусов, двигаясь с интервалом 6 минут в «часы пик». Первое отправление с пл. Горького запланировано в 6:12, из Щербинок — в 6:10. В обратном направлении: в 21:44 и 21:32 соответственно.