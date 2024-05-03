Новый электробусный маршрут Э-31 запустят в Нижнем Новгороде с 6 мая. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в группе новой маршрутной сети региона в соцсети ВКонтакте.
Он будет следовать по маршруту «Площадь Горького — Автовокзал Щербинки».
Планируется, что на данном маршруте ежедневно будет работать 12 электробусов, двигаясь с интервалом 6 минут в «часы пик». Первое отправление с пл. Горького запланировано в 6:12, из Щербинок — в 6:10. В обратном направлении: в 21:44 и 21:32 соответственно.
«После открытия движения на перекрестке улиц Горького и Ошарской и по части площади Свободы, движение по маршруту Э-31 планируется продлить до площади Минина и Пожарского», — отметила Ирина Сухова.
Напомним, с мая продлен маршрут электробуса Э-22. Также изменения ждут частых пассажиров электробусов Э-17. После праздников количество рейсов будет увеличено за счет выпуска на линию новых транспортных средств. Время работы увеличится на 17%.
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-39 закрыли в Нижнем Новгороде в связи с обеспечением стабильного выпуска на маршруте Э-17.