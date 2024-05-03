Проверяйте чеки, не отходя от аптеки. Фармацевты Ташкента пробивают покупателям «левые» лекарства

«Сегодня моя старенькая мама пошла в аптеку, чтобы купить подгузники для своего мужа-инвалида. Купила. Устно ей назвали цену — около 80 тысяч. Оплатила картой и чек не посмотрела — была без очков. Вечером я увидела чек на сумму 367 тысяч! Причем записаны в нем некие таблетки “Лордес”, 1 упаковка. В интернете цена этих таблеток 60−65 тысяч».