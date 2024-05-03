Проверяйте чеки, не отходя от аптеки. Фармацевты Ташкента пробивают покупателям «левые» лекарства

Некоторые участники группы «Потребитель» подтвердили, что сталкивались с такой ситуацией. При покупке препарата в чеке на всю сумму пробивают, например, аскорбиновую кислоту. И это — самый безобидный вариант.
По мнению участников группы, изменяя данные в чеке, фармацевты «оприходуют» лекарства, ввезенные в Узбекистан нелегально. Кроме того, сумма чека не всегда соответствует сумме покупки, о чем покупатели узнают, как правило, уже дома.
«Сегодня моя старенькая мама пошла в аптеку, чтобы купить подгузники для своего мужа-инвалида. Купила. Устно ей назвали цену — около 80 тысяч. Оплатила картой и чек не посмотрела — была без очков. Вечером я увидела чек на сумму 367 тысяч! Причем записаны в нем некие таблетки “Лордес”, 1 упаковка. В интернете цена этих таблеток 60−65 тысяч».
Судя по немалому количеству сообщений такого рода, это не разовые случаи, которые можно списать на ошибку, а действующая система. Админы «Потребителя» считают, что контролирующим органам необходимо открыть «горячую» линию для жалоб и «зачистить» нарушения.
А рядовым клиентам аптек необходимо быть внимательными и осторожными — прежде, чем покупать препараты, уточнять, пробьют ли в чеке именно то лекарство, которое вы покупаете. В противном случае целесообразно отказаться от покупки.
Напомним, что ранее мы писали об исчезновении в аптеках препарата, жизненно необходимого для больных эпилепсией, на что Фармкомитет заявил, что препятствий и ограничений при продаже препарата нет.