Воронежцы пожаловались на запустение Казанского кладбища

Накануне Пасхи воронежцы пожаловались на запустение, царящее на одном из старейших кладбищ города — Казанском. Очевидец сообщает, что на месте отдельных могил образовались свалки из мусора и сухих веток.
По данным администрации городских кладбищ последнее захоронение на Казанском кладбище было 1969-м году. Многие могилы не посещаются родственниками и по действующим нормам считаются бесхозными.
При этом в мэрии отметили, что за последние десятилетия в администрацию кладбищ не было обращений от владельцев захоронений или родственников усопших.
— Однако, несмотря на это, решений о ликвидации Казанского кладбища и использования земельного участка под другие городские нужды, не принималось и не рассматривается в настоящее время, — добавили в пресс-службе мэрии.
Навести порядок на погосте чиновники обещают после Пасхи, поскольку накануне праздника все силы и средства направили на уборку действующих захоронений.
На Казанском планируется провести опиловку деревьев, вывоз порубочных остатков и мусора. Работы будут проводиться ручным способом, поскольку техника на территорию въехать не сможет.