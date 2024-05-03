Тот, кто совершит хадж без визы, будет грешником — ДУМК

Указывается, что виза для хаджа выдается министерством хаджа и умры Саудовской Аравии уполномоченным государственным органам в сфере религии, либо официальным исламским религиозным учреждениям (муфтият) каждой страны согласно соответствующим требованиям и процедурам. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что умра, туристические, рабочие, семейные, транзитные и другие виды виз не дают права совершать хадж.