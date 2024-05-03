Тот, кто совершит хадж без визы, будет грешником — ДУМК

«24 апреля 2024 года на заседании комитета высших ученых Королевства Саудовской Аравии была принята следующая фетва: “Получение визы для хаджа является обязательным, поэтому человек, который едет без визы для хаджа, считается совершившим грех”, — сказано в сообщении в четверг.
Поясняется это тем, что число паломников будет чрезмерно большим из-за нелегального прибытия, безопасность паломников будет поставлена под угрозу, будет нарушено право паломников, также интересы общественности.
Указывается, что виза для хаджа выдается министерством хаджа и умры Саудовской Аравии уполномоченным государственным органам в сфере религии, либо официальным исламским религиозным учреждениям (муфтият) каждой страны согласно соответствующим требованиям и процедурам. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что умра, туристические, рабочие, семейные, транзитные и другие виды виз не дают права совершать хадж.
Также отмечается, что лица, собирающиеся совершить хадж в 2024 году, могут забронировать места для хаджа только у специальных туроператоров и турагентов, предоставленных на официальном сайте ДУМК.
В 2024 году официально в хадж отправятся 5081 человек из Казахстана. Планируется, что они отправятся в Саудовскую Аравию