До конца года в метро Екатеринбурга начнут испытывать оплату лицом

В метрополитене Екатеринбурга продолжается замена турникетов. Новые уже можно увидеть на станциях «площадь 1905 года», «Геологическая» и «проспект Космонавтов». В июне заменят турникеты на «Ботанической».
— До конца года мы поменяем турникеты на всех станциях метрополитена, — заявил в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) директор метро Екатеринбурга Андрей Панаиотиди.
Также в этом году в метро Екатеринбурга может появиться первая система для оплаты за проезд при помощи… лица. Подобную аппаратуру можно встретить в московском метро.
— Планируется до конца года запустить пилот, — рассказал Андрей Панаиотиди. — Но здесь много технических сложностей, начиная от времени считывания, освещения и так далее.
Предположительно первое устройство для оплаты проезда при помощи лица появится на станции «площадь 1905 года».