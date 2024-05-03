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До конца года в метро Екатеринбурга начнут испытывать оплату лицом

В метро Екатеринбурга сделают оплату при помощи лица, как в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В метрополитене Екатеринбурга продолжается замена турникетов. Новые уже можно увидеть на станциях «площадь 1905 года», «Геологическая» и «проспект Космонавтов». В июне заменят турникеты на «Ботанической».

— До конца года мы поменяем турникеты на всех станциях метрополитена, — заявил в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) директор метро Екатеринбурга Андрей Панаиотиди.

Также в этом году в метро Екатеринбурга может появиться первая система для оплаты за проезд при помощи… лица. Подобную аппаратуру можно встретить в московском метро.

— Планируется до конца года запустить пилот, — рассказал Андрей Панаиотиди. — Но здесь много технических сложностей, начиная от времени считывания, освещения и так далее.

Предположительно первое устройство для оплаты проезда при помощи лица появится на станции «площадь 1905 года».