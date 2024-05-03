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На БАКАД частично ограничат движение до конца мая — Минтранспорта

На кольцевой дороге в Алматы проведут плановые работы по обновлению дорожной разметки.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Движение на БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога — Sputnik) будет частично ограничено в течение месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта.

«Сегодня на БАКАД начались работы по обновлению дорожной разметки на полотно. В связи с этим в течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах», — говорится в сообщении.

Это позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, утверждают в Минтранспорта.

«Обновленная разметка четче обозначит границы полос, что поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций», — пояснили в ведомстве.

Комитет автомобильных дорог призывает автолюбителей быть внимательными во время работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло.

Разметку дороги планируют завершить до конца мая.