На БАКАД частично ограничат движение до конца мая — Минтранспорта

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Движение на БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога — Sputnik) будет частично ограничено в течение месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта.
«Сегодня на БАКАД начались работы по обновлению дорожной разметки на полотно. В связи с этим в течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах», — говорится в сообщении.
Это позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, утверждают в Минтранспорта.
«Обновленная разметка четче обозначит границы полос, что поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций», — пояснили в ведомстве.
Комитет автомобильных дорог призывает автолюбителей быть внимательными во время работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло.
Разметку дороги планируют завершить до конца мая.