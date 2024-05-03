Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс

«Я была на Донбассе. <…> Я не стала афишировать. Во-первых, я согласна, что Донбасс — это не прачечная. Во-вторых, для меня (этап переосмысления. — Прим. ред.) это интимный момент. Поскольку я ответственна, тонко к этому подходила. Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев и мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают», — сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.
Ивлеева рассказала, что побывала в нескольких городах, среди которых Мариуполь. «Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. <…> Он сейчас активно восстанавливается. Это уникальное зрелище — как из руин рождается новая жизнь», — добавила она.
Кроме того, Ивлеева отметила, что люди там постоянно «слышат войну»: оружие, летящие снаряды и прочее. «Я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около 15 минут. <…> Люди на фоне военных действий живут жизнь. Ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы. Вот, что мне было важно, когда я приняла решение поехать и посмотреть на все своими глазами», — поделилась она.