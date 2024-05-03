Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс

«Я была на Донбассе. <…> Я не стала афишировать. Во-первых, я согласна, что Донбасс — это не прачечная. Во-вторых, для меня (этап переосмысления. — Прим. ред.) это интимный момент. Поскольку я ответственна, тонко к этому подходила. Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев и мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают», — сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.