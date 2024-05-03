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Волгоград вошел в топ направлений для путешествий на 9 Мая

Специалисты составили список городов, в которые можно отправиться на День Победы и больше узнать о подвиге советских солдат.

Эксперты сервиса путешествий посоветовали россиянам провести майские праздники не только в Москве и Санкт-Петербурге. Познакомиться с памятниками, посвященными героизму советских солдат, можно и в других городах.

Одним из особенных мест для поездок на 9 Мая назвали Волгоград. В городе-герое эксперты порекомендовали посетить памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, передает портал tutu.ru.

На главной высоте России туристы увидят знаменитую статую «Родина-мать зовет!» скульптора Евгения Вучетича и архитектора Николая Никитина. Кроме того, в дни празднования годовщины Победы здесь по вечерам проходит световое шоу, посвященное Сталинградской битве.

Напомним, Волгоградская область признана одним из центров патриотического воспитания молодежи. В регионе уделяют особое внимание сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге защитников Отечества.

туризм и отдых