ГАИ перейдет на усиленный режим работы на выходных

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим службы на предстоящих выходных, сообщили в пятницу пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
«С учетом установившейся теплой погоды Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах местного значения и в зонах отдыха», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что наряды ДПС будут обеспечивать дорожную безопасность в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных Пасхе.
Инспекторы в первую очередь уделят внимание выявлению нетрезвых водителей и не имеющих водительского удостоверения. Кроме того, следить будут и за гражданами, передвигающимися на двухколесном транспорте.
По данным МВД, рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» будут направлены в наиболее аварийные районы Брестчины.
В министерстве напомнили, что в интенсивном транспортном и пешеходном потоке необходимо быть внимательными и осторожными, а также соблюдать Правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение.