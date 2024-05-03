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ГАИ перейдет на усиленный режим работы на выходных

Рейдовые группы спецподразделения «Стрела» будут направлены в Брестскую область.

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим службы на предстоящих выходных, сообщили в пятницу пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

«С учетом установившейся теплой погоды Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения на дорогах местного значения и в зонах отдыха», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что наряды ДПС будут обеспечивать дорожную безопасность в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных Пасхе.

Инспекторы в первую очередь уделят внимание выявлению нетрезвых водителей и не имеющих водительского удостоверения. Кроме того, следить будут и за гражданами, передвигающимися на двухколесном транспорте.

По данным МВД, рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» будут направлены в наиболее аварийные районы Брестчины.

В министерстве напомнили, что в интенсивном транспортном и пешеходном потоке необходимо быть внимательными и осторожными, а также соблюдать Правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение.

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