В ГИБДД Кубани назвали график работы МРЭО на майских праздниках

В МРЭО ГИБДД по улице Просторной, 7 и Береговой, 30 в Краснодаре рабочие дни — 5,6,7,8 мая с 08:00 до 17:00. Прием граждане не будет проводиться 3, 4, 9, 10 и 11 мая.