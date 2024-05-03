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В ГИБДД Кубани назвали график работы МРЭО на майских праздниках

График работы МРЭО ГИБДД на Кубани изменится на майских праздниках.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Так, 3, 4, 7 мая прием будет проводиться с 08:00 до 17:00. 8 и 11 мая граждан примут с 08:00 до 16:00. А 5, 6, 9, 10 — выходные дни.

В подразделениях МРЭО ГИБДД в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Динском, Туапсинском, Темрюкском, Славянском и Красноармейском районах прием проведут 3, 4, 7, 8, 11 мая с 08:00 до 17:00. Выходными днями так же объявлены 5, 6, 9, 10 мая.

В МРЭО ГИБДД по улице Просторной, 7 и Береговой, 30 в Краснодаре рабочие дни — 5,6,7,8 мая с 08:00 до 17:00. Прием граждане не будет проводиться 3, 4, 9, 10 и 11 мая.

ГИБДД