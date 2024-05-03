Уроженца Волгограда наградил президент за спасение оказавшихся в «Крокусе»

Артем Донсков, отличившийся во время теракта в «Крокус Сити Холле», получит награду из рук президента страны Владимира Путина. Указ о вручении 14-летнему уроженцу Волгограда медали «За спасение погибавших» глава государства подписал накануне.
Ученик 19-й школы города Красногорска Московской области вывел вместе со своими коллегами — такими же, как и он подростками, подрабатывающими в концертном зале, более ста человек, оказавшихся в эпицентре трагических событий. Подробности истории в нашем материале.
Ранее поступок подростка отметили в Московской городской думе.
«Денис Акулов, Виктория Волчихина, Игорь Давиденко, Артем Донсков, Александр Журик, Юрий Курлович, Татьяна Кутьева, Роман Мальковский, София Мейер, Алексей Осанушков, Денис Пытляк, Ирина Садыхова, Елизавета Терехова, Артемий Филимонов, Ислам Халилов, Максим Шахторин — вот имена героев, которым я еще раз от лица всех жителей столицы хочу сказать спасибо», — поделился в Telegram спикер Алексей Шапошников.
Вместе с Артемом медалью «За спасение погибавших» награждены также Ислам Халилов и Никита Иванов.
В теракте также удалось спастись семье из Волгограда, перебравшейся ранее в столицу. В числе погибших оказалась волгоградка Юлия Чечина — поклонница группы «Пикник», специально приехавшая на концерт в Подмосковье.
Ранее стало известно, что звание «Почетный гражданин Волгоградской области» вручил губернатор Андрей Бочаров композитору Александре Пахмутовой, посетившей свою малую родину.