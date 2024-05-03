Парад Победы, прогулки по Волге и шоу каскадеров: куда сходить в Самаре в выходные 9−12 мая 2024 года

Мошенники, спасаясь от полиции, забираются в дом к одинокой старушке Памеле, которую все в округе считают чокнутой. Однако Памела принимает их как родных. Незнакомцы планируют отсидеться в укрытии лишь пару дней, но они даже не подозревают, с кем свела их судьба.