Парад Победы, прогулки по Волге и шоу каскадеров: куда сходить в Самаре в выходные 9−12 мая 2024 года

Половина майских праздников уже позади, однако самарцев ждет еще несколько выходных дней. Они порадуют жителей губернии насыщенной программой. Рассказываем, куда сходить в Самаре на майские праздники
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В САМАРЕ 9 МАЯ 2024 ГОДА
Парад Победы.
Когда: 9 мая, 10.00.
Где: площадь Куйбышева (ул. Садовая, 231).
Стоимость: бесплатно.
Традиционно основным событием майских праздников является День Победы. В этом году его вновь отметят с размахом. На площади Куйбышева в Самаре пройдет Парад Победы, участие в котором примут более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники.
День Победы на теплоходе.
Когда: 9 мая, 18.00.
Где: пристань «Кинап» (ул. Лесная, 23).
Стоимость (все включено): взрослый — 4900 ₽/чел., детский до 17 лет — 4500 ₽/чел., детский до 10 лет включительно — бесплатно.
Самарцы смогут отметить День Победы на теплоходе. 9 мая 2024 года состоится прогулка по Волге на комфортабельном теплоходе класса «Москва». Желающих ждет пятичасовая программа, которая включает в себя фуршет, живую музыку, анимационную часть для детей, экскурсии «заповедник Самарская лука» и «Самара — запасная столица». Завершится прогулка просмотром праздничного салюта с Волги.
«RT.Док: Время героев».
Когда: 9 мая, 10.00.
Где: ЦРК «Художественный» им. Т. А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105).
Стоимость: бесплатно.
9 мая 2024 года в ЦРК «Художественный» им. Т. А. Ивановой состоится показ фильмов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», который посвящен СВО. Зрители увидят фильмы, которые расскажут об исторических параллелях между Великой Отечественной войной и спецоперацией.
КОНЦЕРТЫ В САМАРЕ В ВЫХОДНЫЕ
Мария Маркова (18+).
Когда: 10 мая, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106г).
Билеты: 2000−4000 рублей.
Актриса, комик Мария Маркова обрела популярность благодаря передаче «Женский стендап». Ее любят за образ скромной интеллигентки и забавные шутки без пошлости. В «Женском стендапе» Мария — единственная участница с актерским образованием.
Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets (16+).
Когда: 10 мая, 20.00.
Где: ул. Лесная, 23, корпус 2.
Билеты: 2000−4000 рублей.
Минские артисты завоевали популярность несколько лет назад, ворвавшись в чарты с треком «Толпы кричат». Сегодня у них армия поклонников, которых участники группы продолжают радовать новыми композициями.
СПЕКТАКЛИ В САМАРЕ В ВЫХОДНЫЕ
«Пять писем о любви» (6+).
Когда: 10, 11, 12 мая, 19.00.
Где: Театр «Место действия» (ул. Никитинская, 53).
Билеты: 1200−1800 рублей.
Эта пьеса — о пяти школьных сочинениях, которые написала школьница Лена. В них она рассказывает различные истории: о соседке, прошедшей войну; о маминой работе в документальном кино и ее первой школьной любви и не только. Каждая история по-своему драматична и наполнена глубоким смыслом.
«Все любят Памелу» (16+).
Когда: 10 мая, 18.00.
Где: театр им. Горького (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−2200 рублей.
Мошенники, спасаясь от полиции, забираются в дом к одинокой старушке Памеле, которую все в округе считают чокнутой. Однако Памела принимает их как родных. Незнакомцы планируют отсидеться в укрытии лишь пару дней, но они даже не подозревают, с кем свела их судьба.
«Возвращение» (16+).
Когда: 10 мая, 18.30.
Где: Театр драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: 450−900 рублей.
Спектакль поставлен по рассказу классика Андрея Платонова. Он о непростых отношениях, любви и изменах. Действие происходит в военное время.
«Фанатки» (16+).
Когда: 10 мая, 18.00.
Где: Театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 750−1500 рублей.
Пьеса рассказывает о трех молодых женщинах — Вере, Вере и Свете. Они любят поп-музыку и одного мужчину — музыканта с удачным позывным «Космонавт».
ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В САМАРЕ В ВЫХОДНЫЕ
«Животные участники войны» (6+).
Когда: 9 мая, 14.00.
Где: Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146).
Билеты: 150−300 рублей.
Участники мероприятия узнают о важной роли животных в военное время. Для них проведут экскурсию по зоопарку о животных. Дети также примут участие в квесте, который будет включать десять увлекательных заданий о различных животных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В САМАРЕ В ВЫХОДНЫЕ
«Шоу каскадеров» (0+).
Когда: 9, 10 мая (19.00), 11, 12 мая (13.00, 19.00).
Где: Парковка у ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).
Стоимость: 1000 рублей.
Самарцев ждут увлекательные и опасные трюки, машины из фильма «Безумный Макс» и мультфильма «Тачки», трансформеры Вазблби и Оптимус Прайм, БРДМ с огневыми пулеметами. Помимо этого, в программе — битва автомобилей, квадроциклы, бои легковых авто с Бигфутом, сбивание машин и многое другое.
Выставка живописи Виктора Норкина «Все небо на мне» (12+).
Когда: 9, 10, 11 мая (9.00).
Где: Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Стоимость: бесплатно.
Виктор Норкин работает в направлении романтического символизма. Его называют создателем собственного фантастического мира, а его творения, в которых можно найти самые причудливые и сказочные сюжеты, отличаются большим вниманием к деталям. В этом году художник отмечает 60-летний юбилей.
ХХIII Московский Пасхальный фестиваль (6+).
Когда: 10 мая, 21.00.
Где: Театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Стоимость: 2500−3500 рублей.
В этом году Пасхальный фестиваль удивит зрителей обширной географией и насыщенными программами — Симфонической, Хоровой и Звонильной. При этом миссии мероприятия остаются прежними: благотворительная, образовательная и просветительская.