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На маршруты Калининграда вышли новые автобусы ЛиАЗ

Всего власти закупали 44 единицы техники.

На улицы Калининграда выпустили автобусы ЛиАЗ. Новая техника работает на маршруте № 11.

Всего для Калининграда закупали 44 автобуса марки ЛиАЗ. В низкопольном транспорте 29 сидячих мест. Салон вмещает 105−107 пассажиров. Автобусы оснащены системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения, USB-розетками и другим оборудованием.

Отметим, что 33 единицы техники приобрели на деньги инфраструктурного кредита. На эти цели выделили почти 534 миллиона рублей.

Ещё 11 автобусов «Калининград-ГорТранс» получит по договору с Государственной транспортной лизинговой компанией. Стоимость контракта — 254,5 миллиона рублей. Предприятие будет выплачивать деньги до 2031 года.