Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные на Кубани похолодает, но температура воздуха все равно будет комфортной для этого времени года. В среднем до 20 градусов тепла по региону. Местами по краю пройдут дожди, но затяжными они не будут, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер днем 7−12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°. В субботу и воскресенье до 19 тепла в кубанской столицей, дождей не будет.
В Краснодарском крае в пятницу переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем и вечером местами в юго-восточных предгорных районах кратковременный дождь. Ветер 5−10 м/с, днем местами порывы 12−14 м/с. Температура днем 20…25°; в горах днем 10…15°. На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой дождь, гроза. Ветер 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в Новороссийске днем 15−18 м/с. Температура воздуха днем 18…23°.
В выходные в крае переменная облачность. Преимущественно без осадков, в субботу в южной половине края кратковременный дождь, гроза. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в отдельных районах 15−20 м/с. Температура воздуха днем 15…20°. На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков, но местами пройдет кратковременный дождь. Ветер 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с, в Новороссийске до 24 м/с. Температура воздуха 16…21°.