Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные на Кубани похолодает, но температура воздуха все равно будет комфортной для этого времени года. В среднем до 20 градусов тепла по региону. Местами по краю пройдут дожди, но затяжными они не будут, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.