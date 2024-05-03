ФСО предупредила о закрытии на несколько дней в мае территории Кремля для посетителей

«3 мая до 13:00 территория Московского Кремля закрыта для посетителей, Оружейная палата и выставка “Алмазный фонд” работают в обычном режиме, допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход», — сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
Кремль также будет закрыт на протяжении целого дня 5, 6, 7, 8 и 9 мая. При этом 5 мая Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» открыты для посещения с 13:00, допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход. 6, 7, 9 мая будут закрыты и Музеи Московского Кремля, и выставка «Алмазный фонд». 8 мая Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» работают в обычном режиме, допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход.
В ФСО уточнили, что в эти дни «мероприятия в Государственном Кремлевском дворце проходят согласно афише, размещенной на официальном сайте».
На 7 мая в Кремле запланирована церемония вступления в должность Владимира Путина, избранного президентом России. 9 мая, в День Победы, на Красной площади пройдет парад.