Мошенники стали чаще обманывать нижегородцев на улицах

Еще одна мошенническая схема стала фиксироваться на улицах Нижнего Новгорода. Подробнее о действиях злоумышленников рассказал начальник полиции Управления МВД России — заместитель начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду Михаил Абрамов в ходе брифинга 3 мая.
По его словам, неизвестные подходят к гражданам, убеждают тех, что приехали из других регионов, а потом просят перевести им средства на карты, чтобы добраться до дома. В залог злоумышленники оставляют «дорогостоящие» вещи — сотовые телефоны и наушники.
«Потом оказывается, что вещи — подделки. Их стоимость варьируется от 500 до 1000 рублей. Недавно были такие случаи. Мошенники предлагали оставить “аирподсы” и просили перевести от 10 до 15 тысяч рублей. Сейчас эти граждане задержаны», — рассказал Абрамов.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что количество краж в весенне-летний период становится больше в Нижегородской области.