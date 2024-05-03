Мошенники стали чаще обманывать нижегородцев на улицах

По его словам, неизвестные подходят к гражданам, убеждают тех, что приехали из других регионов, а потом просят перевести им средства на карты, чтобы добраться до дома. В залог злоумышленники оставляют «дорогостоящие» вещи — сотовые телефоны и наушники.