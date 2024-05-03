Будет ли салют в Омске на 9 Мая?

В этом году аукцион по поиску подрядчика для фейерверка даже не проводили. Последний раз салют на День Победы был в Омске в мае 2022 года. Он обошёлся бюджету в три миллиона рублей. Ещё за год до этого, в мае 2021 года, салют отменили из-за пандемии коронавируса.