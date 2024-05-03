Будет ли салют в Омске на 9 Мая?

В Омске на День Победы, 9 Мая, не будет праздничного фейерверка. Об этом ранее сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона отметил, что салют будет отложен до того момента, когда все омичи, участвующие в СВО, вернутся домой с победой.
Отметим, что салют на 9 Мая отменяют уже два года подряд. В прошлом году контракт на его исполнение уже был заключён. На фейерверк потратили три миллиона рублей из бюджета. Однако незадолго до Дня Победы антитеррористическая комиссия области решила его отменить. Тогда в контракте изменили дату проведения и перенесли его на День города.
В этом году аукцион по поиску подрядчика для фейерверка даже не проводили. Последний раз салют на День Победы был в Омске в мае 2022 года. Он обошёлся бюджету в три миллиона рублей. Ещё за год до этого, в мае 2021 года, салют отменили из-за пандемии коронавируса.