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Какие улицы перекроют на Пасху в Евпатории

В Евпатории на Пасху перекроют улицы у двух храмов.

В Евпатории на время празднования Пасхи перекроют улицы возле Свято-Николаевского собора и Свято-Ильинского храма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 8:00 4 мая до 15:00 5 мая будут перекрыты следующие улицы:

— переулок Летный;

— пересечение улицы Тучина и переулка И. Чепурина (без создания препятствий для движения транспортных средств по пер. И. Чепурина);

— пересечение улиц Революции и Тучина (без создания препятствий для движения транспортных средств по улице Революции).

— пересечение улиц Бр. Буслаевых и Приморской (без создания препятствий для движения транспортных средств по улице Приморской);

— пересечение улицы Революции и переулка Клубного (без создания препятствий для движения транспортных средств по улице Революции).