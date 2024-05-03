Какие улицы перекроют на Пасху в Евпатории

В Евпатории на время празднования Пасхи перекроют улицы возле Свято-Николаевского собора и Свято-Ильинского храма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
С 8:00 4 мая до 15:00 5 мая будут перекрыты следующие улицы:
— переулок Летный;
— пересечение улицы Тучина и переулка И. Чепурина (без создания препятствий для движения транспортных средств по пер. И. Чепурина);
— пересечение улиц Революции и Тучина (без создания препятствий для движения транспортных средств по улице Революции).
— пересечение улиц Бр. Буслаевых и Приморской (без создания препятствий для движения транспортных средств по улице Приморской);
— пересечение улицы Революции и переулка Клубного (без создания препятствий для движения транспортных средств по улице Революции).