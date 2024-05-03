Вечером в центре Калининграда перекроют движение из-за репетиции парада

— следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира направят по Ленинскому и Московскому проспектам, Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира и далее согласно схеме движения. В обратном направлении автобусы пустят по проспекту Мира, Колоскова, Румянцева, Московскому и Ленинскому проспектам и далее по схемам движения;