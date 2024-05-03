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Вечером в центре Калининграда перекроют движение из-за репетиции парада

Проезд ограничат с 19:00 до 24:00.

Источник: Калининград.Ru

В пятницу, 3 мая, перекроют движение в центре Калининграда для репетиции парада Победы. Проезд ограничат с 19:00 до 24:00.

На время проведения мероприятия для всех видов транспорта ограничат движение на следующих улицах:

  • по Ленинскому проспекту от Шевченко до Черняховского;
  • площади Победы;
  • Черняховского от Горького до Ленинского проспекта;
  • Советскому проспекту от Кирова до проспекта Мира;
  • проспекту Мира от Советского проспекта до Колоскова;
  • Театральной на всём протяжении;
  • Гвардейскому проспекту от Румянцева до площади Победы;
  • Гаражной от Юношеской до площади Победы;
  • Баранова от площади Победы до Горького;

Брамса на участке от проспекта Мира до Чайковского.

Источник: телеграм-канал городской администрации

С 19:00 до 24:00 автобусные маршруты:

— следующие с Ленинского проспекта на Черняховского и Невского направят по Ленинскому проспекту, Шевченко, Пролетарской, Черняховского и далее по схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

— следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира направят по Ленинскому и Московскому проспектам, Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира и далее согласно схеме движения. В обратном направлении автобусы пустят по проспекту Мира, Колоскова, Румянцева, Московскому и Ленинскому проспектам и далее по схемам движения;

— следующие с проспекта Мира на Черняховского пустят по проспекту Мира, Леонова, Маркса, Кирова, Советскому проспекту, Озерова, Горького, Черняховского и далее по схемам движения. В обратном направлении — по Черняховского, Горького, Сибирякова, Нарвской, Советскому проспекту, Кирова, Маркса, Комсомольской, проспекту Мира и далее по схемам движения;

— следующие с Нарвской на Ленинский проспект пустят по Советскому проспекту, Кирова, Маркса, Комсомольской, проспекту Мира, Колоскова, Румянцева, Московскому и Ленинскому проспектам и далее по схемам движения. В обратном направлении — по Ленинскому, Московскому проспектам, Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира, Леонова, Маркса, Кирова, Советскому проспекту, Нарвской и далее по схемам движения;

— следующие с Нарвской на Черняховского направят по Нарвской, Сибирякова, Горького, Черняховского и далее по схемам движения в обоих направлениях.

Трамваи № 3, 5 и троллейбус № 7 будут ходить до 19:00. С 19:00 до 23:00 троллейбус № 1 пойдёт по Ленинскому проспекту с разворотом в районе пересечения с Московским проспектом и далее в обратном направлении по схеме движения.

Троллейбус № 2 пустят по Московскому проспекту до Галицкого с разворотом на кольцевой развязке и далее в обратном направлении согласно схеме движения.

Владельцев транспортных средств на время репетиций и парада просят переместить автомобили:

  • с территории проведения праздничных мероприятий;
  • со стоянки по улице Грекова в районе Драмтеатра;
  • со стоянки в районе дома № 4 по площади Победы;
  • со стоянки в районе ТЦ «Пассаж» по улице Гаражной.

Отметим, что репетиции также состоятся 6 и 8 мая. Сам парад Победы традиционно пройдёт 9 мая, для него закроют движение с 7:00 до 13:00.