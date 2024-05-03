Парад Победы в Москве в 2024 году: все о главном параде России

Прошло 79 лет со дня победы советских солдат в Великой Отечественной войне. В честь годовщины 9, 10, 11 и 12 мая 2024 года в России объявлены выходными днями.
Торжественный парад в честь победы Красной армии над фашистской Германией впервые состоялся в 1945 году. В нашем материале мы расскажем интересные факты о празднике, а также о времени и месте проведения парада Победы в Москве в 2024 году. А еще — о том, как попасть на репетицию и где посмотреть сам парад.
Будет ли парад Победы в Москве в 2024 году
День Победы — праздник для страны грандиозный. Но торжественный парад в его честь раньше проводился далеко не каждый год. Так, с 1946 года о шествии забыли почти на два десятилетия — до 1964-го. После традиция трижды возобновлялась — в 1965-м, 1985-м и 1990-м. Ежегодно парад Победы на Красной площади в Москве проводится с 1995-го. В 2024-м году мероприятие тоже не отменили.
Когда состоится парад Победы на Красной площади
Мероприятие состоится традиционно 9 мая на Красной площади. Начало запланировано на 10:00 мск.
Как проходит парад Победы в Москве
Парад Победы продлится два часа. Для сравнения: в 2023 году организаторы ограничились 45 минутами. По столице промаршируют более девяти тысяч участников. Помимо этого, на параде будут представлены более 70 единиц самой современной военной техники. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. При этом подготовка к всероссийскому торжеству стартовала еще в конце февраля. Тогда в Подмосковье впервые отрепетировал свой выход подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
Традиционно мероприятие включает вынос российского флага и Знамени Победы, обращение главы государства, минуту молчания, доклад командующего парадом Победы в Москве о готовности войск, марш военных с оркестром и представление техники разных времен. Примечательно, что воздушная часть показа отменялась в целях безопасности в 2022-м и 2023-м. Но в 2024 году парад Победы пройдет не только на земле, но и в московском небе.
Расписание репетиций парада Победы в Москве
Генеральная репетиция парада Победы в Москве пройдет 5 мая. Время начала — 06:00 мск. Место, с которого участники начнут движение, — ул. Нижние Мневники, д. 45. Во время репетиции шествия в столице ограничат движение транспорта.
Маршрут генеральной репетиции парада Победы в Москве:
|Этап
|Место
|1
|ул. Нижние Мневники, д. 45
|2
|Звенигородское шоссе
|3
|ул. Баррикадная
|4
|Триумфальная площадь
|5
|ул. Тверская
|6
|Манежная площадь
|7
|Васильевский Спуск
|8
|Кремлевская набережная
|9
|ул. Моховая
|10
|ул. Новый Арбат
|11
|ул. Баррикадная
|12
|ул. Нижние Мневники, д. 45
Ограничения для движения автотранспорта из-за репетиции парада Победы в Москве 5 мая:
|Время
|Место
|05:00 — 08:00
|Садовое кольцо
|05:00 — 08:00
|Таганская площадь
|05:00 — 08:00
|Волгоградский проспект
|05:00 — 08:00
|Новинский бульвар
|05:00 — 08:00
|Маяковский тоннель
|05:00 — 08:00
|Оружейный переулок
|05:00 — 08:00
|Самотечная эстакада
|05:00 — 08:00
|Проектируемый проезд № 3502
|05:00 — 08:00
|ул. Садовая-Кудринская
|05:00 — 08:00
|ул. Большая Садовая
|05:00 — 08:00
|ул. Садовая-Триумфальная
|05:00 — 08:00
|ул. Садовая-Каретная
|05:00 — 08:00
|ул. Садовая-Спасская
|05:00 — 08:00
|ул. Садовая-Черногрязская
|05:00 — 08:00
|ул. Марксистская
|05:00 — 08:00
|ул. Земляной Вал
Как попасть на парад Победы на Красной площади в Москве
Смотреть парад вблизи — привилегия обладателей специальных пригласительных. Такие пропускные вручаются ветеранам и их семьям, чиновникам, лидерам партнерских стран, журналистам и волонтерам. Желающих всегда в разы больше, но смонтировать трибуны вместимостью более чем две тысячи человек на Красной площади технически невозможно.
Как еще можно посмотреть парад Победы
Не получили специального приглашения и не успели пополнить ряды волонтеров? Представляем альтернативные варианты.
- Пройдитесь по перекрытым для транспорта улицам Москвы за военными или посмотрите воздушную часть парада с Софийской или Кремлевской набережной, Ленинградского шоссе или Белорусского вокзала.
- Посмотрите прямую телевизионную трансляцию с Красной площади по главным федеральным каналам.
- Снимите номер в гостинице с видом на Красную площадь. Варианты отелей — The St. Regis Moscow Nikolskaya, «Метрополь» или People Red Square.
- Припаркуйтесь на автомобиле возле одного из огромных экранов на улицах столицы и наблюдайте за главным действом 9 Мая.
- Посмотрите прямую трансляцию торжества в Сети на любимом ресурсе.
Как проходил знаменитый Парад Победы 24 июня 1945 года
Первый Парад Победы в Москве проходил в дождливый и пасмурный день 24 июня 1945 года. Торжество началось с конного выезда из ворот Спасской башни маршала Советского Союза Георгия Жукова, который принимал парад у другого героя Великой Отечественной маршала Константина Рокоссовского. Шествие начал сводный полк Карельского фронта под командованием маршала Кирилла Мерецкова, а вслед за ним прошли части других фронтов, всего полтора месяца назад штурмовавшие Берлин. Одним из самых запоминающихся фрагментов первого Парада Победы стало низвержение к стенам Мавзолея Ленина захваченных в боях знамен и штандартов фашистских армий и дивизий.
Интересные факты о параде Победы в Москве
- Участники первого Парада Победы проходили сложный отбор. Организаторы выделяли как подвиги, так и мужественную внешность, а также рост от 170 см;
- в 1995 году, на 50-ю годовщину Победы, на Красной площади реконструировали первый Парад;
- в последний раз пешим строем на параде Победы в Москве ветераны прошли в 2000 году;
- в 2010 году в параде Победы в Москве впервые отметились иностранные военные;
- в 2011 году в параде Победы в Москве было задействовано рекордное количество участников — почти 20 тысяч человек.
Автор: Екатерина Нагель