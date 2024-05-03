Парад Победы в Москве в 2024 году: все о главном параде России

День Победы — праздник для страны грандиозный. Но торжественный парад в его честь раньше проводился далеко не каждый год. Так, с 1946 года о шествии забыли почти на два десятилетия — до 1964-го. После традиция трижды возобновлялась — в 1965-м, 1985-м и 1990-м. Ежегодно парад Победы на Красной площади в Москве проводится с 1995-го. В 2024-м году мероприятие тоже не отменили.