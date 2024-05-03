В мэрии Новосибирска объяснили, почему не вывозят мусор после сноса Park Cafe

Вице-мэр мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, почему на месте снесенного здания ресторанов Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере уже несколько месяцев остается мусор. Это участок фактически не включен в зеленую зону, и в ближайшее время работы по его благоустройству не начнутся.
Площадь земельного участка, который освободили от нестационарного объекта, составляет почти 1000 кв. м. Сейчас он весь покрыт слоем мелкого строительного мусора. Здание было снесено в декабре 2023 года. Зимой снег скрывал состояние площадки. В мае мусор уже ничем не скрыт. В мэрии Новосибирска ответили на вопрос BFM-Новосибирске о перспективах этого участка. Пока муниципалитет не планирует приводить его в порядок, считая, что зачистку участка должен провести собственник снесенного здания.
«Этот участок на сегодняшний день еще не включен в проект реконструкции Первомайского сквера. Здание, в котором работали рестораны, было снесено некорректно. — сообщила BFM-Новосибирск вице-мэр Новосибирск Анна Терешкова. — Там многое осталось от основания здания, элементы по периметру. Не говоря уже про мелкий мусор. По-хорошему это всё должен убрать тот, кто здание сносил. Собственник снесенного объекта должен был оставить за собой чистую площадку. Сейчас мы будем вместе с нашим департаментом земельных отношений решать данный вопрос. Земельщики выяснят планы владельца. Если он откажется все убирать, есть вариант обращения в суд, и тогда уже муниципалитет возьмет на себя приведение этой территории в порядок. Повторю, правильнее было, если всё вывез собственник снесенного объекта, а не трата на это бюджетных денег».
Напомним, реконструкцию Первомайского сквера планируют завершить летом 2024 года. Сейчас, когда в сквере ведутся работы, не убранная площадка на месте бывших ресторанов, может восприниматься как часть реконструкции. Если всё так и останется после окончания работ в сквере, то диссонанс станет очевидным.