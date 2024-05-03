В мэрии Новосибирска объяснили, почему не вывозят мусор после сноса Park Cafe

«Этот участок на сегодняшний день еще не включен в проект реконструкции Первомайского сквера. Здание, в котором работали рестораны, было снесено некорректно. — сообщила BFM-Новосибирск вице-мэр Новосибирск Анна Терешкова. — Там многое осталось от основания здания, элементы по периметру. Не говоря уже про мелкий мусор. По-хорошему это всё должен убрать тот, кто здание сносил. Собственник снесенного объекта должен был оставить за собой чистую площадку. Сейчас мы будем вместе с нашим департаментом земельных отношений решать данный вопрос. Земельщики выяснят планы владельца. Если он откажется все убирать, есть вариант обращения в суд, и тогда уже муниципалитет возьмет на себя приведение этой территории в порядок. Повторю, правильнее было, если всё вывез собственник снесенного объекта, а не трата на это бюджетных денег».