Мэр краевого центра подчеркнул, что необходимо кратно увеличить количество эвакуаторов, так как существующая ситуация на дорогах недопустима. Он отметил, что без эвакуаторов не удастся обеспечить порядок на дорогах, и подчеркнул важность совместной работы в этом направлении.
Работу эвакуаторов в Краснодаре восстановили 1 апреля 2024 года, и за это время было эвакуировано около 600 машин, что принесло в бюджет города около 2 миллионов рублей.
Наумов также отметил, что плата за парковки напрямую поступает в дорожный фонд города, но его наполняемость составляет всего 25%, что недостаточно для создания комфортной инфраструктуры.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что система эвакуации транспортных средств нарушителей правил парковки в Краснодаре была приостановлена в 2020 году. За последующее время эвакуаторы использовались только при ДТП или для расчистки улиц перед массовыми мероприятиями.
Госномера машин, припаркованные с нарушением правил, они снимать специально оборудованные автомобили, передавая данные в систему «Безопасный город», а затем в центр фотовидеофиксации. Оттуда владельцу авто по почте отправлялось письмо с выписанным штрафом. Однако эти меры не оказали должного воздействия. Чтобы скрыть номера своих железных коней и уйти от ответственности, автолюбители заляпывали их грязью, заклеивали или вовсе снимали.
В Краснодаре станет больше эвакуаторов
В Краснодаре планируют значительно увеличить количество эвакуаторов, так как на данный момент в городе всего 11 таких машин, из которых только четыре находятся в рабочем состоянии. Об этом заявил глава города Евгений Наумов в эфире «Радио Краснодар».
Мэр краевого центра подчеркнул, что необходимо кратно увеличить количество эвакуаторов, так как существующая ситуация на дорогах недопустима. Он отметил, что без эвакуаторов не удастся обеспечить порядок на дорогах, и подчеркнул важность совместной работы в этом направлении.