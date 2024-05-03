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Тайгинским студентам рассказали о роли ж/д транспорта в военные годы

Начальник Западно-Сибирской магистрали Александр Грицай провёл Урок мужества.

Начальник железной дороги Александр Грицай провёл «Урок мужества» для 200 студентов Тайгинского института железнодорожного транспорта. Он рассказал про трудовой героизм и самоотверженность сибирских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

«Нам с вами выпала честь видеть участников событий тех лет живыми, и важно сохранить их воспоминания, передать их детям и внукам. Именно с этой целью мы решили проводить уроки мужества, рассказывая вам правду о той войне. Очень важно знать её сегодня, когда есть много желающих переписать историю, назвать белое — чёрным, обесценить героический вклад нашего народа в Победу», — отметил Александр Грицай.

В преддверии Дня Победы работники Западно-Сибирской магистрали восьмой год проводят эту патриотическую акцию в учебных заведениях. Школьники и студенты узнают о роли ж/д транспорта в военные годы, смотрят фильм, где ветераны делятся своими воспоминаниями о том времени. Всем ребятам вручают буклеты, в которых собраны основные факты и статистические данные о войне.