Жителям Самарской области вручили государственные награды

Жителей Самары и области отметили государственными наградами. В преддверии Дня Победы губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды землякам, которые внесли весомый вклад в воспитание детей, развитие промышленности, экономики и культуры Самарской области.
— На церемонию приглашены представители разных профессий. Однако всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно трудиться на благо родной земли и служить России. Своим трудом вы укрепляете статус Самарской области как опорного края нашей державы, — сказал собравшимся глава региона.
Отдельно Дмитрий Азаров отметил руководителей и работников ведущих предприятий региона, благодаря которым укрепляется оборонный щит страны и обеспечивается опережающее развитие Самарской области. Указом президента России медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден заместитель начальника цеха № 28 ПАО «ОДК-Кузнецов» Александр Старцев.
Также с заслуженными наградами поздравили многодетных мам. Знак отличия «Материнская доблесть» второй степени получила жительница Сызрани Марина Кожемякина, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей.
Губернатор отметил, что Самарская область всегда была богата талантливыми, трудолюбивыми, надежными и отзывчивыми людьми. По его словам, именно такие люди и были удостоены государственных и региональных наград.