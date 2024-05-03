Мальчика с откушенным лицом выписали из больницы в Краснодаре

Ранее в Темрюке 15-летняя девочка получила аналогичную травму. Ее случай осложнен тем, что здоровых тканей, которые специалисты могли бы восстановить, не осталось. Алексей Дикарев отметил, что предложил свою помощь в проведении операции пострадавшей, однако официального запроса из краснодарской больницы не поступало.