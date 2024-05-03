Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальчика с откушенным лицом выписали из больницы в Краснодаре

Мальчика из Карачаево-Черкессии, потерявшего лицо из-за нападения собаки, выписали из детской краевой больницы в Краснодаре. Об этом сообщил оперировавший ребенка хирург Алексей Дикарев в Telegram.

«Его ждут в домашнем регионе, где он пройдет подготовку, необходимую для проведения кожной пластики — стандартной, но все же хирургической процедуры. Реплантат прижился на 95%. Оставшиеся 5% будут выполнены через пару недель», — говорится в сообщении.

После происшествия мальчику пришили его собственные ткани. Операция прошла успешно. Господин Дикарев отметил, что операция могла быть проведена командой краснодарских врачей в Черкесске.

Ранее в Темрюке 15-летняя девочка получила аналогичную травму. Ее случай осложнен тем, что здоровых тканей, которые специалисты могли бы восстановить, не осталось. Алексей Дикарев отметил, что предложил свою помощь в проведении операции пострадавшей, однако официального запроса из краснодарской больницы не поступало.

медицина