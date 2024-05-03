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В Новосибирске рассказали, когда в город придет тепло

Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Западно-Сибирское УГМС) предоставило прогноз погоды для Новосибирской области на майские дни.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Сиб.фм

По данным синоптиков, крайний месяц весны будет облачным. Однако в отдельные дни ожидается теплая погода. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

С 4 мая начнется период без осадков, с повышением температуры до +13…+15 градусов. 5 мая утром ожидается теплый фронт, который к вечеру сменится на холодный, при этом дневные температуры поднимутся до +16…+18 градусов.

6 мая прогнозируется небольшое понижение температуры из-за воздействия холодной массы.

Следующие дни, с 7 по 9 мая, обещают быть теплыми и солнечными, с температурой воздуха +15…+18 градусов. Однако возможны небольшие дожди.

Синоптики объяснили такие погодные колебания влиянием циклонов из европейской части России, которые проходят через Новосибирскую область.