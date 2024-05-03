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Дожди, грозы и мокрый снег накроют территорию Омской области на выходных

Синоптики прогнозируют дожди, грозы и очень сильный ветер в эти выходные. Подробнее о том, какая будет погода в Омске и области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +20°

В субботу, 4 мая, в ночные часы температура воздуха составит от 0 до +5, а днем — от +14 до +19 градусов. Местами по области в течение суток ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер до 15−20 м/с.

В воскресенье, 5 мая, ночью столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов. Местами пройдут дожди. Северные районы Омской области накроет мокрый снег. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 24 м/с.

МЧС просит омичей при сильном ветре избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, шатких конструкций и линий электропередачи. В ведомстве также не рекомендуют парковать автомобили около деревьев.

При возникновении ЧС и аварий, вызванных непогодой, омичей просят сообщать о них в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с мобильного — 101.