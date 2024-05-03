Дожди, грозы и мокрый снег накроют территорию Омской области на выходных

В субботу, 4 мая, в ночные часы температура воздуха составит от 0 до +5, а днем — от +14 до +19 градусов. Местами по области в течение суток ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер до 15−20 м/с.
В воскресенье, 5 мая, ночью столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов. Местами пройдут дожди. Северные районы Омской области накроет мокрый снег. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 24 м/с.
МЧС просит омичей при сильном ветре избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, шатких конструкций и линий электропередачи. В ведомстве также не рекомендуют парковать автомобили около деревьев.
При возникновении ЧС и аварий, вызванных непогодой, омичей просят сообщать о них в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01,