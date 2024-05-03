В Анапе на Радоницу изменится схема движения транспорта

В мэрии сообщили, что на время Радоницы организуют одностороннее движение по улице Мирной на участке от дома № 31 (поворот в ЖК «Времена года») до улицы Народной (в направлении от Чехова в сторону Народной). Те же изменения введут на улице Народной на участке от Мирной до Анапского шоссе (в направлении от Мирной в сторону Анапского шоссе).