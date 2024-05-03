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В Анапе на Радоницу изменится схема движения транспорта

На Радоницу в Анапе изменится схема движения транспорта. На подъезде к городскому кладбищу с 12 по 14 мая ограничат движение транспорта, предупредили в пресс-службе администрации курорта.

В мэрии сообщили, что на время Радоницы организуют одностороннее движение по улице Мирной на участке от дома № 31 (поворот в ЖК «Времена года») до улицы Народной (в направлении от Чехова в сторону Народной). Те же изменения введут на улице Народной на участке от Мирной до Анапского шоссе (в направлении от Мирной в сторону Анапского шоссе).

Власти Краснодара ранее сообщали, что с 12 по 14 мая в городе будут курсировать временные автобусные маршруты. Дополнительные единицы транспорта выйдут на линии, чтобы подвозить горожан к кладбищам в День поминовения.