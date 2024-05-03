Почему дата Пасхи меняется каждый год?

Пасха совершается в первое воскресенье после первого полнолуния, которое было после весеннего равноденствия (21 или 22 марта).
Эта формула ориентируется на евангельские события, пояснил в интервью телеканалу «Союз» проректор по учебной работе и заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской православной духовной академии протоиерей Владимир Хулап.
"Мы видим, что в Евангелии, по крайней мере в трех первых Евангелиях, так называемых синоптических (от Матфея, Марка и Луки), Господь наш Иисус Христос совершает пасхальную Вечерю, на которой устанавливает таинство Евхаристии (то есть вечером 14 нисана). Умирает Он на кресте 15 нисана, а воскресает в ближайший после этого воскресный день, то есть в воскресенье после полнолуния.
Хронология четвертого Евангелия святого апостола евангелиста Иоанна Богослова немного другая — именно потому, что богословские акценты расставлены по-разному. Христос умирает на кресте 14 нисана, как раз в тот самый момент, когда в ветхозаветном храме приносили в жертву агнцев. То есть в храме приносят в жертву бессловесных животных, а Христос умирает на кресте в то же самое время как Истинный Агнец. Но как бы то ни было, Пасха — в ближайшее воскресенье после ветхозаветного 14 нисана, о котором подробно говорится в Книге Исход. А 14 нисана — это и есть пасхальное полнолуние, то есть наша формула является логическим продолжением древнего праздника Пасхи, который празднуется на протяжении столетий, тысячелетий начиная с событий Исхода".