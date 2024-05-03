Кольцо для городских электричек по аналогии с МЦК построят в Петербурге

Ранее стало известно, что Петербург и Москву соединит новая высокоскоростная магистраль (ВСМ). Ее запуск запланирован на 2028 год, а строительство началось в середине марта этого года. Время в пути из Москвы в Петербург составит чуть более 2 часов. Сейчас на этот же путь требуется минимум 4 часа.