Кольцо для городских электричек по аналогии с МЦК построят в Петербурге

Руководство Петербурга планирует построить железнодорожное кольцо для городских электричек. Оно соединит разные части города и ускорит перемещение по Северной столице.
Сейчас рассматриваются два варианта строительства железнодорожного кольца, заявил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев в интервью РБК. В первом случае придется достроить эстакаду в западной части города, а на юге, севере и востоке можно будет использовать уже проложенные пути. Второй вариант предусматривает прокладку подземного тоннеля длиной в 7 километров между Балтийским и Финляндскими вокзалами.
— Предпроектное предложение предусматривает большое количество пересадок на метро («Площадь Ленина», «Выборгская», «Ладожская», «Волковская», будущую станцию «Броневая», «Балтийская»), — приводит РБК слова Енокаева.
У обоих вариантов есть свои нюансы. Например, для первого кольца придется построить эстакаду над Финским заливом. Авторы проекта считают, что замыкание кольца обойдется городскому бюджету не дороже строительства центрального участка ЗСД, но в Смольном на это смотрят иначе. Кроме денежных вложений придется разобраться с объектами культурного наследия, ведь именно западная часть этого кольца проходит через центральные районы Петербурга.
В Смольном придерживаются того варианта, где кольцо замкнет 7-километровый подземный тоннель. Этот план предусматривает появление 3−4 промежуточных подземных станций. Какой бы вариант не выбрали в Смольном, руководство города указывает на необходимость появления кольца для городских электричек.
Ранее стало известно, что Петербург и Москву соединит новая высокоскоростная магистраль (ВСМ). Ее запуск запланирован на 2028 год, а строительство началось в середине марта этого года. Время в пути из Москвы в Петербург составит чуть более 2 часов. Сейчас на этот же путь требуется минимум 4 часа.