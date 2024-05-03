В Башкирии ветераны ВОВ смогут на праздники бесплатно ездить на такси

Отметим, что по данным на 1 мая в республике осталось всего 124 участника и 39 инвалидов Великой Отечественной войны, 58 жителей блокадного Ленинграда и 1 — осажденного Севастополя. Также в реестрах ветеранов значатся 48 несовершеннолетних узников концлагерей и 7298 тружеников тыла.