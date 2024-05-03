В Башкирии ветераны ВОВ смогут на праздники бесплатно ездить на такси

В Башкирии ветераны ВОВ на праздники смогут бесплатно ездить на такси. Воспользоваться льготой можно четыре раза в месяц.
Как сообщают в Минтруде РБ, услуга доступна инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Заказать машину можно в будни с 09:00 до 18:00 по «горячей линии» Республиканского центра социального обслуживания: 8 800 775 00 14.
Специалисты учреждения также будут принимать заявки от ветеранов 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая с 10:00 до 18:00.
При подаче заявки нужно будет назвать ФИО ветерана, категорию инвалидности, дату рождения и обратный номер телефона. Специалисты учреждения проверят данные по специальной программе и перенаправят заказ в службу «Яндекс. Такси».
Отметим, что из-за возможного ажиотажа на услуги такси в дни празднования Дня Победы, ветеранам рекомендуют заказывать машину и обговаривать условия комфортного пребывания в такси заранее.
Отметим, что по данным на 1 мая в республике осталось всего 124 участника и 39 инвалидов Великой Отечественной войны, 58 жителей блокадного Ленинграда и 1 — осажденного Севастополя. Также в реестрах ветеранов значатся 48 несовершеннолетних узников концлагерей и 7298 тружеников тыла.