На реках Пермского края пройден максимальный пик весеннего половодья

На реках Пермского края сформировались максимальные уровни весеннего половодья. Остается затопленным только один приусадебный участок в поселке Сосновая Гайнского муниципального округа, уровень воды реке Весляна составляет 120 см.
В МЧС Пермского края отметили, что пики весеннего половодья на большинстве рек региона отметили в начале третьей декады апреля, на реках севера — в конце месяца.
Максимальный приток в Камское водохранилище сформировался 23 апреля. Наблюдается понижение уровней воды.
В краевом ведомстве подчеркнули, что гидрологическая обстановка в регионе находится под контролем.
В конце апреля на территории Пермского края оставались затопленными 30 приусадебных участков: 25 участков в Чусовом на реке Усьве, три участка — в Александровске на реке Лытве, по одному участку — в пос. Всеволодо-Вильва на реке Сюрье и пос. Сосновая на реке Весляне.