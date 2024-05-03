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На реках Пермского края пройден максимальный пик весеннего половодья

В краевом МЧС сообщили о контроле над гидрологической обстановкой в регионе.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

На реках Пермского края сформировались максимальные уровни весеннего половодья. Остается затопленным только один приусадебный участок в поселке Сосновая Гайнского муниципального округа, уровень воды реке Весляна составляет 120 см.

В МЧС Пермского края отметили, что пики весеннего половодья на большинстве рек региона отметили в начале третьей декады апреля, на реках севера — в конце месяца.

Максимальный приток в Камское водохранилище сформировался 23 апреля. Наблюдается понижение уровней воды.

В краевом ведомстве подчеркнули, что гидрологическая обстановка в регионе находится под контролем.

В конце апреля на территории Пермского края оставались затопленными 30 приусадебных участков: 25 участков в Чусовом на реке Усьве, три участка — в Александровске на реке Лытве, по одному участку — в пос. Всеволодо-Вильва на реке Сюрье и пос. Сосновая на реке Весляне.