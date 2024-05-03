На реках Пермского края пройден максимальный пик весеннего половодья

В конце апреля на территории Пермского края оставались затопленными 30 приусадебных участков: 25 участков в Чусовом на реке Усьве, три участка — в Александровске на реке Лытве, по одному участку — в пос. Всеволодо-Вильва на реке Сюрье и пос. Сосновая на реке Весляне.