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Арктическая прохлада вернется в Казахстан

Синоптики прогнозируют возвращение прохладной погоды в ближайшие дни в Казахстан. Ночью столбик термометра может опуститься до минусовой температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +20°

Как сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет», 4—6 мая в Казахстан вернется арктическая прохлада. По данным синоптиков, жители северных и западных регионов страны, не успев насладиться весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу. Виной тому станет быстрая смена барических полей.

Чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана, а вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики.

Ожидается, что в ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений, ожидается переход дождя в снег. В южных регионах, между тем, все еще сохранится по-весеннему теплая погода, несмотря на прогнозирование обильных осадков в виде дождя с грозами и градом.

Ранее синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали консультативный прогноз на май. Сообщалось, что количество осадков в последний месяц весны прогнозируется около нормы на большей части Казахстана. Рассказали синоптики и о том, какая погода ожидается летом этого года в Казахстане. В начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, а в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке страны.