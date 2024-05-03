Арктическая прохлада вернется в Казахстан

Ранее синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали консультативный прогноз на май. Сообщалось, что количество осадков в последний месяц весны прогнозируется около нормы на большей части Казахстана. Рассказали синоптики и о том, какая погода ожидается летом этого года в Казахстане. В начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, а в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке страны.