Арктическая прохлада вернется в Казахстан

Как сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,
Чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана, а вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики.
Ожидается, что в ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений, ожидается переход дождя в снег. В южных регионах, между тем, все еще сохранится по-весеннему теплая погода, несмотря на прогнозирование обильных осадков в виде дождя с грозами и градом.
Ранее синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали консультативный прогноз на май. Сообщалось, что количество осадков в последний месяц весны прогнозируется около нормы на большей части Казахстана. Рассказали синоптики и о том, какая погода ожидается летом этого года в Казахстане. В начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, а в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке страны.