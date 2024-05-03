В Таганроге байкеры начнут патрулировать парки и скверы

В городе Таганрог Ростовской области байкеров привлекут к патрулированию парков и скверов. Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по региону, они будут объяснять жителям правила пожарной безопасности.
Помощь мотоциклисты будут оказывать до тех пор, пока будет действовать особый противопожарный режим. Основу байк-клуба составляют пожарные, сотрудничество идёт уже четыре года.
«За это время байкерами предотвращены десятки возгораний, проведены сотни бесед с жителями города о соблюдении правил пожарной безопасности», — пояснили в ведомстве.
Всего в работе будет участвовать 15 человек.