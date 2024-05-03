Паломники из Екатеринбурга отправились в Иерусалим за Благодатным огнем

— Для меня лично очень важно, что русские паломники будут находиться там, где пройдет схождение огня. Я знаю, что они помолятся там за Екатеринбург, за Россию, за победу добра над злом. Для меня важно, что в нашем городе будут жить люди, которые стали свидетелями схождения Благодатного огня, — цитирует пресс-служба Фонда святой Екатерины митрополита Евгения.