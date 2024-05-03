Паломники из Екатеринбурга отправились в Иерусалим за Благодатным огнем

Из Екатеринбурга в Иерусалим в преддверии Пасхи отправились паломники. Они собираются посетить храм Гроба Господня и стать свидетелями схождения Благодатного огня, частичка которого будет доставлена в Екатеринбург.
Перед вылетом в аэропорту Кольцово с участниками миссии встретился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений — он благословил верующих, отправившихся за огнем. В Иерусалим паломники отправились на спецборту, организованном учредителями Фонда святой Екатерины и группой компаний «Сима-ленд».
— Для меня лично очень важно, что русские паломники будут находиться там, где пройдет схождение огня. Я знаю, что они помолятся там за Екатеринбург, за Россию, за победу добра над злом. Для меня важно, что в нашем городе будут жить люди, которые стали свидетелями схождения Благодатного огня, — цитирует пресс-служба Фонда святой Екатерины митрополита Евгения.
Владыка также напомнил, что Благодатный огонь символизирует любовь Бога к человеку. Паломники привезут его в Свято-Троицкий кафедральный собор на ночное пасхальное богослужение, откуда огонь разойдется по другим храмам и церквям.