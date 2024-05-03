Суд взыскал с администрации более 10 млн рублей в пользу кемеровчанина

Центральный районный суд взыскал с кемеровской мэрии больше 10 млн рублей в пользу кемеровчанина. Выяснилось, что чиновники не выплачивали возмещение за изъятое имущество.
Судьи установили, что у кемеровчанина в 2022 году по решению суда изъяли земельный участок для расширения особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс Рудничный бор». Имущество выкупила администрация за 9,4 млн рублей (+ 286 тыс. убытков, причинённых в связи с изъятием). Однако мэрия всё время отказывала в перечислении денег.
В итоге в пользу кемеровчанина с администрации подлежат взысканию 1,2 млн рублей процентов за неправомерное удержание денег, начисленных на сумму основного долга 9,6 млн рублей, и сам основной долг.