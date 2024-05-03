В детских садах, школах и больницах Казани возобновлено теплоснабжение

В столице Татарстана в связи с существенным понижением температурного фона возобновлена подача тепла в социальные учреждения — детские сады, школы и лечебные учреждения. На данный момент уже отапливаются порядка 50 объектов соцсферы, подключенных к котельным «Казэнерго». Всего в предстоящие сутки планируется возобновить теплоснабжение порядка 100 социальных учреждений от сетей предприятия, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
«В связи с похолоданием, учитывая прогноз Гидрометцентра на предстоящую неделю, принято решение возобновить подачу тепла в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы. В настоящий момент эта работа развернута. “Казанские тепловые сети” и “Казэнерго” собирают заявки от руководителей учреждений», — сообщил он.
Искандер Гиниятуллин пояснил, что теплом при наличии заявок могут будут обеспечены все соцобъекты Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского и Московского районов, а также подключенные к районным котельным «Азино» и «Горки». При этом подключить к теплу получится не все учреждения, обслуживаемые «Татэнерго», так как на ТЭЦ-1 уже начаты ремонтные работы. «Казанские тепловые сети» обеспечивают теплом 425 соцобъектов (220 детских садов, 127 школ, 78 лечебных учреждений).
Расчет платы за обогрев в домах, оснащенных приборами учета, будет зависеть от фактического потребления тепла. «Жильцы домов, не оснащенных приборами учета, не получат начислений в мае, так как плата за отопление начисляется по нормативу равными долями на протяжении восьми месяцев с сентября по апрель», — отметил заместитель руководителя исполкома Казани.
«Мы рассчитываем на то, что через неделю погода вернется в свое весеннее русло и подача тепла будет прекращена. И мы спокойно продолжим готовиться к следующему отопительному периоду», — сказал Искандер Гиниятуллин.
Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, температура воздуха завтра, 4 мая, местами понизится до −5 градусов. Столбики термометров ночью 5 мая, в воскресенье, опустятся до −4 градусов. На дорогах местами возможно образование гололедицы. В первой половине следующей недели в Татарстане сохранится холодная погода, временами с осадками смешанного характера.
В Казани отопительный сезон, продолжительностью 198 дней, завершился 20 апреля. Подача тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения прекращается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении более пяти дней.