В детских садах, школах и больницах Казани возобновлено теплоснабжение

Искандер Гиниятуллин пояснил, что теплом при наличии заявок могут будут обеспечены все соцобъекты Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского и Московского районов, а также подключенные к районным котельным «Азино» и «Горки». При этом подключить к теплу получится не все учреждения, обслуживаемые «Татэнерго», так как на ТЭЦ-1 уже начаты ремонтные работы. «Казанские тепловые сети» обеспечивают теплом 425 соцобъектов (220 детских садов, 127 школ, 78 лечебных учреждений).