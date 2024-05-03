Одиннадцать образовательных учреждений отремонтируют в Нижнем Новгороде

По словам первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Дениса Скалкина, проведение работ на всех объектах находятся на постоянном контроле представителей мэрии.
«На двух объектах запланировано благоустройство, на остальных — традиционный перечень работ: замена инженерных коммуникаций, кровли, косметический ремонт помещений», — сказал Денис Скалкин.
В частности, капремонт школы № 73 в Московском районе выполнен на 85% и будет завершен к началу следующего учебного года. Специалисты выполнили на объекте электромонтажные и кровельные работы, обновление коммуникаций, внешнюю и внутреннюю отделку.
Как отметил директор школы № 73 Виктор Лапин, до проведения работ в учреждении протекал потолок, разрушались стены и требовалась замена электрики.
«Сейчас здесь красиво, надеюсь, что будет и уютно. Школа оснащается, закуплены мебель, интерактивное оборудование для классных помещений. Собираемся открыть инженерные классы, кабинет робототехники, гончарный кабинет».
Ранее сообщалось, что многопрофильная выездная бригада врачей детской городской поликлиники № 39 Советского района Нижнего Новгорода провела медосмотр учащихся школы № 173.