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Одиннадцать образовательных учреждений отремонтируют в Нижнем Новгороде

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в 2024 году капитальный ремонт пройдет в школах № 115 и 11, гимназии № 53, а также детских садах № 166, 18, 386, 94, 136, 162, 342 и 95.

По словам первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Дениса Скалкина, проведение работ на всех объектах находятся на постоянном контроле представителей мэрии.

«На двух объектах запланировано благоустройство, на остальных — традиционный перечень работ: замена инженерных коммуникаций, кровли, косметический ремонт помещений», — сказал Денис Скалкин.

В частности, капремонт школы № 73 в Московском районе выполнен на 85% и будет завершен к началу следующего учебного года. Специалисты выполнили на объекте электромонтажные и кровельные работы, обновление коммуникаций, внешнюю и внутреннюю отделку.

Как отметил директор школы № 73 Виктор Лапин, до проведения работ в учреждении протекал потолок, разрушались стены и требовалась замена электрики.

«Сейчас здесь красиво, надеюсь, что будет и уютно. Школа оснащается, закуплены мебель, интерактивное оборудование для классных помещений. Собираемся открыть инженерные классы, кабинет робототехники, гончарный кабинет».

сказал Виктор Лапин

Ранее сообщалось, что многопрофильная выездная бригада врачей детской городской поликлиники № 39 Советского района Нижнего Новгорода провела медосмотр учащихся школы № 173.

образование