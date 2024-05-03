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В Санкт-Петербурге отблагодарили узбекистанца, который спас четырех жителей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жители Санкт-Петербурга собрали более 30 тысяч рублей для дворника, который помог людям выбраться из горящего дома. Свою благодарность узбекистанцу за героизм также выразили руководство муниципалитета и соотечественники, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации соцсетей, неравнодушные петербуржцы продолжают сбор средств для дворника Олимжона Ибрагимова в благодарность за смелый поступок.

Ранее его лично поблагодарил глава района Сергей Оверчук, вручив в качестве награды картину. Ее специально для героя написали юные жители. Также от районного муниципалитета мужчине вручили новый телевизор. В местных СМИ опубликовали ряд статей, посвященных его поступку.

По информации «Дунё», сотрудники генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге и активисты диаспоры встретились с соотечественником. Оказалось, что в России он живет с семьей с 2017 года. У него две взрослые дочери и уже есть внуки. Сегодня работает в «Жилкомсервис Адмиралтейского района».

Своим землякам он также рассказал, что обнаружил пожар в ходе планового осмотра своего участка и сразу вызвал спасателей. А когда он услышал крики жильцов, поднялся к пострадавшим по трубе, где удерживал их от падения вниз. Проникнуть в квартиру через дверь было невозможно.

Подъехавшие пожарные выдвинули лестницу. Одна из девушек спустилась по ней. Трех оставшихся жильцов и дворника сняли с помощью автокрана.

Ибрагимов отметил, что год назад также спас при пожаре женщину на Варейской улице в Северной столице России. Как оказалось, в прошлом он служил в рядах ВДВ в Узбекистане. Смелость и отзывчивость в нем также воспитали родители.

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