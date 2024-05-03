В Санкт-Петербурге отблагодарили узбекистанца, который спас четырех жителей

По информации соцсетей, неравнодушные петербуржцы продолжают сбор средств для дворника Олимжона Ибрагимова в благодарность за смелый поступок.
Ранее его лично поблагодарил глава района Сергей Оверчук, вручив в качестве награды картину. Ее специально для героя написали юные жители. Также от районного муниципалитета мужчине вручили новый телевизор. В местных СМИ опубликовали ряд статей, посвященных его поступку.
По информации «Дунё», сотрудники генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге и активисты диаспоры встретились с соотечественником. Оказалось, что в России он живет с семьей с 2017 года. У него две взрослые дочери и уже есть внуки. Сегодня работает в «Жилкомсервис Адмиралтейского района».
Своим землякам он также рассказал, что обнаружил пожар в ходе планового осмотра своего участка и сразу вызвал спасателей. А когда он услышал крики жильцов, поднялся к пострадавшим по трубе, где удерживал их от падения вниз. Проникнуть в квартиру через дверь было невозможно.
Подъехавшие пожарные выдвинули лестницу. Одна из девушек спустилась по ней. Трех оставшихся жильцов и дворника сняли с помощью автокрана.
Ибрагимов отметил, что год назад также спас при пожаре женщину на Варейской улице в Северной столице России. Как оказалось, в прошлом он служил в рядах ВДВ в Узбекистане. Смелость и отзывчивость в нем также воспитали родители.