В Санкт-Петербурге отблагодарили узбекистанца, который спас четырех жителей

По информации «Дунё», сотрудники генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге и активисты диаспоры встретились с соотечественником. Оказалось, что в России он живет с семьей с 2017 года. У него две взрослые дочери и уже есть внуки. Сегодня работает в «Жилкомсервис Адмиралтейского района».