Запрет на посещение лесов в Омской области продлили до 31 мая

Жителям Омской области продлили запрет на посещение лесов. Об этом рассказала начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения госзадания ГУЛХ Инна Вдовина.
Напомним, до 20 июня в регионе действует особый противопожарный режим. Сейчас ограничение на походы в лес действуют до 26 мая в южных и центральных районах, до 31 мая — в северных районах.
— На текущий момент обнаружено и ликвидировано 10 лесных пожаров — их площадь чуть более 45 га, — отметила Инна Вдовина.
Ограничение на походы в леса планируют продлить до окончания особого противопожарного режима.