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Запрет на посещение лесов в Омской области продлили до 31 мая

Такая мера ограничения действует из-за угрозы лесных пожаров.

Источник: телеграм-канал

Жителям Омской области продлили запрет на посещение лесов. Об этом рассказала начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения госзадания ГУЛХ Инна Вдовина.

Напомним, до 20 июня в регионе действует особый противопожарный режим. Сейчас ограничение на походы в лес действуют до 26 мая в южных и центральных районах, до 31 мая — в северных районах.

— На текущий момент обнаружено и ликвидировано 10 лесных пожаров — их площадь чуть более 45 га, — отметила Инна Вдовина.

Ограничение на походы в леса планируют продлить до окончания особого противопожарного режима.

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