В Перми с 5 мая временно ограничат движение по мосту через реку Мулянку

В Перми на три месяца введут временное ограничение движения транспорта на улице Леонова по мосту через реку Мулянку. Ремонтные работы начнутся с 5 мая и продлятся до 2 июля этого года.
В краевом Минтрансе сообщили, что ремонт моста займется МКУ «Пермблагоустройство». На время проведения работ проезжую часть заузят до двух полос движения — по одной в обе стороны.
В краевом ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать время и маршрут поездок.
В Перми продолжаются работы по третьему этапу возведения дорожного перехода на ул. Строителей. В его рамках на время закроют существующий в створе ул. Локомотивной правый тоннель под Транссибом со стороны ул. Ленина. Компенсирует закрытие запуск с 4 мая в техническом режиме нового тоннеля в створе ул. Углеуральской.