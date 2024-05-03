В Перми с 5 мая временно ограничат движение по мосту через реку Мулянку

В Перми продолжаются работы по третьему этапу возведения дорожного перехода на ул. Строителей. В его рамках на время закроют существующий в створе ул. Локомотивной правый тоннель под Транссибом со стороны ул. Ленина. Компенсирует закрытие запуск с 4 мая в техническом режиме нового тоннеля в створе ул. Углеуральской.