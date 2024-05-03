Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом

«Поздно вечером в четверг над европейской частью России, как над территориями других стран, наблюдалось перемещающееся “облако газа”. На самом деле это был пролет третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей ранее в Калифорнии с космодрома Ванденберг. Наблюдатели на Земле видели работу двигателей третьей ступени», — сказал Назаров.