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Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Наблюдавшееся накануне ночью свечение в небе над Крымом и европейской частью России, а также над Украиной вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова.

Источник: РИА "Новости"

«Поздно вечером в четверг над европейской частью России, как над территориями других стран, наблюдалось перемещающееся “облако газа”. На самом деле это был пролет третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей ранее в Калифорнии с космодрома Ванденберг. Наблюдатели на Земле видели работу двигателей третьей ступени», — сказал Назаров.

По словам специалиста, в Крыму наблюдалось около 23.00 мск. Сообщения о наблюдении пролета ракеты также поступили из Карелии, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областей. Ракета летела с юга на север над западной частью горизонта.

Falcon 9 — многоразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства Falcon. Разработана частной калифорнийской компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, Запущенная 2 мая ракета должна отправить на орбиту два спутника наблюдения за Землей для компании Maxar. Первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, совершив вертикальное приземление в Ванденберге примерно через 8 минут после старта. Спутники WorldView Legion построены компанией Maxar Space Systems и будут эксплуатироваться компанией Maxar Intelligence, которые являются подразделениями Maxar Technologies.

космос