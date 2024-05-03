Какие мероприятия отменили в Екатеринбурге на 9 мая

Единственное торжественное мероприятие, которое пройдет в центре Екатеринбурга 9 мая, это парад Победы. Но как только он завершится по проспекту Ленина и другим центральным дорогам города вновь поедет транспорт. Погулять по проезжей части не получится. — Это решение принято в связи с тем, что других мероприятий, кроме парада Победы, в центре Екатеринбурга проводить не планируется, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.