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Какие мероприятия отменили в Екатеринбурге на 9 мая

В День Победы в центре Екатеринбурга не состоятся шествие «Бессмертного полка» и концерты.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург готовится к празднованию Дня Победы. Правда, в этом году он пройдет без большой торжественной программы, как обычно. Администрация города решила отменить часть ключевых мероприятий. Рассказываем, чего 9 мая точно ждать не стоит.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.

Традиционно праздничный салют на 9 Мая в Екатеринбурге начинался в 22.30. Сначала залп из артиллерийских орудий производили представители Центрального военного округа. Следом начинался фейерверк, организованный администрацией города. Но в 2024 году ни фейрверка, ни салюта не будет.

— Есть два салюта: гражданский фейерверк и артиллерийский салют, — объяснял глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. — По нашему гражданскому фейервеку решение принято — его не будет.

Также впоследствии в пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что салюта тоже не будет.

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

К сожалению, в этом году в Свердловской области не состоится и традиционное шествие «Бессмертного полка». Его отменили по соображениям безопасности. Об этом рассказал заместитель губернатора Азат Салихов.

— Именно в формате шествия «Бессмертный полк» проводиться не будет. Такие же решения приняли многие субьекты, — поделился Азат Салихов.

Это не первый раз, когда шествие не состоялось. В 2023 году его отменили по всей России. В целях безопасности его провели в других форматах.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЦЕНТРЕ.

В этом году все основные гуляния, приуроченные ко Дню Победы в Екатеринбурге, пройдут в ЦПКиО им. Маяковского. А вот мероприятия, которые проходят в центре города, отменят.

— В соответствии с решением областной Антитеррористической комиссии в сегодняшних условиях массовые мероприятия могут проходить только на безопасных площадках, — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. — Плотина Городского пруда, Исторический сквер и пространство на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина не являются таковыми. Наша обязанность — защитить празднующих жителей Екатеринбурга.

В парке Маяковского мероприятия начнутся в 11.30 с возложения цветов к памятнику воинам — разведчикам-мотоциклистам. У входной арки будет работать выставка раритетных машин. А на аллее Маяковского состоятся военно-историческая экспозиция и спектакль. Здесь же будет работать полевая кухня.

— На ретро-аллее откроется исторический лекторий, где екатеринбуржцы узнают о жизни в военные годы и посетят стендовую выставку, посвященную Свердловску 1940-х годов, — добавили в мэрии. — В 12.00 на главной сцене ЦПКиО начнется концерт и завершится он к 20.00.

ГУЛЯНИЯ В ЦЕНТРЕ.

Единственное торжественное мероприятие, которое пройдет в центре Екатеринбурга 9 мая, это парад Победы. Но как только он завершится по проспекту Ленина и другим центральным дорогам города вновь поедет транспорт. Погулять по проезжей части не получится. — Это решение принято в связи с тем, что других мероприятий, кроме парада Победы, в центре Екатеринбурга проводить не планируется, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

— Это решение принято в связи с тем, что других мероприятий, кроме парада Победы, в центре Екатеринбурга проводить не планируется, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

А метрополитен 9 мая будет работать по графику обычного рабочего дня — до 00.00.

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП НА ПАРАД ПОБЕДЫ.

Парад состоится. Но в этом году прийти на площадь 1905 года и посмотреть его смогут не все.

— С 10.00 до 11.00 на площади 1905 года пройдет парад екатеринбургского гарнизона. К сожалению, в этом году из соображений безопасности большая часть горожан не сможет посмотреть на шествие: улица Вайнера и проспект Ленина будут оцеплены полицией, — уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Посмотреть парад лично смогут только участники Великой Отечественной войны.

— Сегодня в уральской столице осталось немногим более 2,5 тысячи свидетелей тех событий, — добавили в мэрии. — Среди них — 40 участников и 50 инвалидов Великой Отечественной войны, а также 2 572 труженика тыла.