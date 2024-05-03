Каждый третий гражданин Молдовы живет за границей, и это только официальная статистика: Больше всего наших соотечественников — в России

Относительно безработицы, то в 2023 году уровень безработицы составил 4,6%, что на 1,5 процентных пункта выше, чем в 2022 году, и составил 42,6 тысячи безработных. Данные показывают, что мужчинам сложнее всего найти работу, в то время как более четырех процентов женщин являются безработными. Кроме того, большая часть безработных проживает в городах, а уровень безработицы в селах составляет чуть более четырех процентов.