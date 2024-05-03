Каждый третий гражданин Молдовы живет за границей, и это только официальная статистика: Больше всего наших соотечественников — в России

По данным Национального бюро статистики, численность активного населения в Республике Молдова в 2023 году составила почти 930 тысяч человек. Из них только 887 тысяч были трудоустроены или были учащимися в лицеях и университетах.
Что касается распределения рабочей силы, то около 200 тысяч человек заняты в государственном секторе, а остальные 600 тысяч работают в частном секторе, пишет bani.md.
Относительно безработицы, то в 2023 году уровень безработицы составил 4,6%, что на 1,5 процентных пункта выше, чем в 2022 году, и составил 42,6 тысячи безработных. Данные показывают, что мужчинам сложнее всего найти работу, в то время как более четырех процентов женщин являются безработными. Кроме того, большая часть безработных проживает в городах, а уровень безработицы в селах составляет чуть более четырех процентов.
Также практика трудоустройства без индивидуального трудового договора более распространена среди мужчин — более 9%, по сравнению с женщинами, где эта доля составляет около 5%. Такая практика чаще всего встречается в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и торговле.
В четвертом квартале 2023 года средняя зарплата составила 13 400 леев, в бюджетном секторе работники получали в среднем 11 618 леев, а в реальном секторе — 14 023 леев.
Официальная статистика показывает, что Республика Молдова имеет одну из самых значительных диаспор в ЕС по сравнению с постоянным населением страны. На каждые три человека, проживающих в стране, приходится один молдаванин за границей.
Так, по официальным данным, за рубежом находятся 972 958 молдаван, что составляет более трети населения страны. Больше всего наших соотечественников в Российской Федерации — 294 тысячи, Румынии — 285,3 тысячи, Италии — 194,4 тысячи, Украине — 152,2 тысячи и США — 45,7 тысячи.
Кстати, по неофициальной статистике в РФ проживает от 500 до 700 тысяч граждан Молдовы и это очень не нравится нашей власти.